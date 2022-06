“Benvenuto al mondo | Edoardo” Francesca Ferragni è mamma | la prima foto su Instagram

Pubblicità

fanpage : '21/06/2022 - Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi ??' Immensa gioia… - Ariel48536344 : RT @illusioneottica: Il dittatore dello stato libero di Bananas (#Draghi) ha avuto la sua soddisfazione il suo DELFINO #DiMaio (alias Bimbo… - silvano73068906 : RT @illusioneottica: Il dittatore dello stato libero di Bananas (#Draghi) ha avuto la sua soddisfazione il suo DELFINO #DiMaio (alias Bimbo… - calalaruta : RT @illusioneottica: Il dittatore dello stato libero di Bananas (#Draghi) ha avuto la sua soddisfazione il suo DELFINO #DiMaio (alias Bimbo… - XFox : Benvenuto nel mondo dei grandi. Spiace un po’ solo che prima di questa epifania sia stato Vicepresidente del Consig… -

Agenzia ANSA

... invitando il popolo della rete a impegnarsi per rendere il" digitale e non solo " più ...si senta libero di esprimere se stesso sapendo di non essere giudicato e di essere sempre il. ...In questi anni è stato affiancato da volti amatissimi neldello spettacolo, ed il prossimo ... E nel dare ilalla giornalista Giorgia Cardinaletti che ha fatto il suo esordio in prima ... Ucraina: riscritta in russo l'insegna di benvenuto a Mariupol Nel post, in cui appaiono Francesca e Riccardo con in braccio Edoardo, si legge: "21/06/2022 - Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi". © Fornito da Rumors ...É nato il figlio di Francesca Ferragni e Ricky Nicoletti: la coppia ha annunciato il lieto evento tramite un post sui social.