Benemerenze civiche | il comune invita enti | associazioni e cittadini a presentare le segnalazioni

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ildi Treviolo, durante la manifestazione Treviva in programma il 16 e 17 luglio, consegnerà le. La cerimonia è prevista sabato 16 alle 18 sul palco di Treviolo Verde. Sospesa negli ultimi due anni a causa del Covid, torna quindi questo momento importante dedicato alla comunità. Fino al 4 luglio alle 12.30 gli espondella Giunta, i consiglieri comunali, glie le persone giuridiche, pubbliche e private, lee tutti isonoti a segnalare i soggetti cui conferire una benemerenza civica. Il riconoscimento potrà essere assegnato a chi si è particolarmente distinto nel campo delle scienze, cultura, lettere, arti, musica, industria, lavoro, educazione, sport; in iniziative di carattere sociale, ...

Pubblicità

QuindiciNews : Consegnate le benemerenze civiche Sono il riconoscimento della comunità paullese alle persone, imprese, organizzazi… - StampaTorino : Civiche benemerenze al carabiniere eroe e al fondatore di Telefono Amico Torino - andreastoolbox : Cerimonia di conferimento delle Civiche Benemerenze - 20/06/2022 - YouTube - StigmabaseF : Offese e prese a sputi mentre tornano a casa dopo il Pride - La Stampa: Argomenti. lgbt. Leggi i commenti. I commen… - Ansa_Piemonte : Torino assegna benemerenze civiche, anche a carabiniere eroe. E al fondatore del Telefono Amico #ANSA -

Agenzia ANSA

Tradizionalmentee medaglie d'oro della città vengono riconosciute a fine anno, ma il riconoscimento per Sofia Goggia, su iniziativa del Sindaco Gori e condiviso da Giunta e ...Così, a margine della consegna delle, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito dell'emergenza siccità. "Il fatto che a Torino non siamo ancora in emergenza - osserva Lo ... Torino assegna benemerenze civiche, anche a carabiniere eroe Mercoledì 29 giugno alle ore 18.00, nella cornice del Teatro Sociale di Bergamo Alta, sarà conferita la medaglia d’oro della Città di Bergamo a Sofia Goggia, la sciatrice bergamasca nata in Val d’Asti ...Da oggi, martedì, aperte le prenotazioni al teatro Sociale per la serata del 29 giugno. Il sindaco Giorgio Gori: "Ha portato in alto la bandiera dell'Italia e di Bergamo" ...