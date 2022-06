Benefici misure Invitalia, a Pannarano sportello di assistenza a cura di Futuridea (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPannarano (Bn) – Ieri presso la Sala Consiliare del Comune Pannarano Futuridea, in quanto ente accreditato Invitalia per le imprese, ha tenuto un incontro divulgativo e di orientamento sul lavoro, autoimpiego e imprenditorialità per la misura Resto al Sud e per il progetto nazionale Yes I Start Up. Ad introdurre i lavori il sindaco Enzo Pacca che ha salutato i presenti e ha sottolineato la collaborazione e sinergia che c’è con Futuridea. Sono intervenuti poi Francesco Nardone, Responsabile relazioni istituzionali di Futuridea, che ha analizzato la mission di Futuridea e Beatrice Fucci che cura l’assistenza per l’accesso all’incentivo Resto al Sud, e Ilaria Sgambato responsabile del progetto nazionale Yes I ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Ieri presso la Sala Consiliare del Comune, in quanto ente accreditatoper le imprese, ha tenuto un incontro divulgativo e di orientamento sul lavoro, autoimpiego e imprenditorialità per la misura Resto al Sud e per il progetto nazionale Yes I Start Up. Ad introdurre i lavori il sindaco Enzo Pacca che ha salutato i presenti e ha sottolineato la collaborazione e sinergia che c’è con. Sono intervenuti poi Francesco Nardone, Responsabile relazioni istituzionali di, che ha analizzato la mission die Beatrice Fucci chel’per l’accesso all’incentivo Resto al Sud, e Ilaria Sgambato responsabile del progetto nazionale Yes I ...

