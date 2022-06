Belen Rodriguez "scippata" a Mediaset? Terremoto in tv: le voci sulla "trattativa" (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tutti vogliono Belen Rodriguez, anche a costo di condividerla con la concorrenza. Giuseppe Candela, nella sua rubrica "A Lume di Candela" per Dagospia (una vera e propria "Bibbia" per tutti gli appassionati di gossip e indiscrezioni sul rutilante mondo della televisione italiana), sgancia la bomba sulla showgirl argentina: sarebbe lei la prescelta da Discovery come nome forte e di prestigio per i palinsesti della prossima stagione. "A Milano - si legge - gira voce che l'emittente avrebbe messo gli occhi su di lei, i primi incontri, l'esistenza di una trattativa e un progetto sul tavolo top secret". Ce ne sarebbe abbastanza per parlare di clamoroso divorzio da Mediaset, dopo stagioni di ottimo successo di pubblico (e personale) alla guida di Tu si quei vales e, negli ultimi mesi, delle Iene. Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tutti vogliono, anche a costo di condividerla con la concorrenza. Giuseppe Candela, nella sua rubrica "A Lume di Candela" per Dagospia (una vera e propria "Bibbia" per tutti gli appassionati di gossip e indiscrezioni sul rutilante mondo della televisione italiana), sgancia la bombashowgirl argentina: sarebbe lei la prescelta da Discovery come nome forte e di prestigio per i palinsesti della prossima stagione. "A Milano - si legge - gira voce che l'emittente avrebbe messo gli occhi su di lei, i primi incontri, l'esistenza di unae un progetto sul tavolo top secret". Ce ne sarebbe abbastanza per parlare di clamoroso divorzio da, dopo stagioni di ottimo successo di pubblico (e personale) alla guida di Tu si quei vales e, negli ultimi mesi, delle Iene. Ma ...

