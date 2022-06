Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ufficialmente di nuovo una coppia: l'indizio non lascia dubbi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai ufficiale. Dopo mesi in cui i due hanno comunque fatto capire di essere tornati ad essere una coppia, finalmente è... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ritorno di fiamma traDeè ormai ufficiale. Dopo mesi in cui i due hanno comunque fatto capire di essere tornati ad essere una, finalmente è...

Pubblicità

GiusCandela : Lei è una conduttrice in ascesa, lui un dirigente televisivo. Temono che qualcuno possa rivelare la loro parentela,… - GiusCandela : Nei corridoi di Sky si chiacchiera ad alta voce. In molti hanno notato la piega imbarazzante intrapresa sui social… - GiusCandela : La nota casa di produzione aveva annunciato ben tre film con la famosa attrice, una campagna stampa e poi il nulla… - GiusCandela : AAA CERCASI POSTO IN RAI PER ANNALISA CHIRICO ECCO CHE FINE HA FATTO FABRIZIO SALINI DARGEN D'AMICO HA L'X FACTOR - GiusCandela : LA DOLCE VITA DI FEDEZ E PARENTI (FIGLIO DI DAVIDE) COLETTA PUNTA TUTTO SU DE MARTINO: PER LUI QUATTRO PROGRAMMI SU… -