Belen Rodriguez e Stefano De Martino | il primo bacio dopo il ritorno di fiamma

Antonino Spinalbese parla per la prima volta in una lunga intervista rilasciata a Chi sulla fine della storia d'amore cone risponde anche alle domande su Stefano De Martino. L'ex hair stylist, 27 anni, si racconta sulle pagine del settimanale: 'La mia unica paura è quella di non veder crescere mia figlia ...Il bacio che tutti stavamo aspettando è finalmente arrivato. Stefano De Martino efanno sul serio, accantonando gli sbagli del passato, e tornano ad essere marito e moglie per il figlio Santiago . Ecco il momento romantico della coppia più amata del momento.e ...Belen Rodriguez è tornata con Stefano De Martino dopo essersi separati per circa un anno e mezzo. Nel frattempo la showgirl ha avuto una storia con Antonino Spinalbese, padre della sua seconda figlia, ...Antonino Spinalbese parla per la prima volta in una lunga intervista rilasciata a Chi sulla fine della storia d’amore con Belen Rodriguez e risponde anche alle domande su Stefano De ...