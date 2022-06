Belen Rodriguez e Stefano De Martino | il bacio non lascia dubbi | ufficialmente di nuovo una coppia

Pubblicità

zazoomblog : Antonino Spinalbese rompe il silenzio su Belèn Rodriguez e Stefano De Martino: “Mai sentito il fantasma…” -… - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ritorno di fiamma: cosa pensa Spinalbese? - GiusCandela : Lei è una conduttrice in ascesa, lui un dirigente televisivo. Temono che qualcuno possa rivelare la loro parentela,… - GiusCandela : Nei corridoi di Sky si chiacchiera ad alta voce. In molti hanno notato la piega imbarazzante intrapresa sui social… - GiusCandela : La nota casa di produzione aveva annunciato ben tre film con la famosa attrice, una campagna stampa e poi il nulla… -

Il ritorno di fiamma trae Stefano De Martino è ormai ufficiale. Dopo mesi in cui i due hanno comunque fatto capire di essere tornati ad essere una coppia , finalmente è arrivato il bacio. Il settimanale Chi ...1 Giuseppe Candela per Dagospia TRATTATIVA TRAE DISCOVERY Molto più di una voce, lontani però dalle certezze. Il colpo a sorpresa del gruppo Discovery per la prossima ...L’hairstylist oggi padre della piccola Luna Marì è stato l’uomo che, per circa un anno, ha vissuto il sogno di vivere la vita insieme a Belen Rodriguez, prima che De Martino, come è sua abitudine, ...Antonio Spinalbese ha parlato del ritorno di fiamma tra la ex compagna Belén Rodrguez e il ballerino Stefano De Martino.