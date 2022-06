Belen Rodriguez e Stefano De Martino: così gelano tutti dopo il bacio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo il bacio in montagna immortalato dai paparazzi del settimanale Chi, gelano tutti così. Ormai non ci sono più dubbi. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ufficialmente insieme. dopo mesi di avvistamenti e indizi social, è arrivata la conferma con la foto del bacio pubblicata dal settimanale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 22 giugno 2022)Deilin montagna immortalato dai paparazzi del settimanale Chi,. Ormai non ci sono più dubbi.Desono tornati ufficialmente insieme.mesi di avvistamenti e indizi social, è arrivata la conferma con la foto delpubblicata dal settimanale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

Elisa60388018 : RT @diredonnait: Antonio Spinalbese parla di Belén Rodriguez e del suo ritorno con Stefano De Martino - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino ''tornano ad essere marito e moglie'': la Foto del bacio - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il bacio non lascia dubbi: ufficialmente di nuovo una coppia - infoitcultura : Belen Rodriguez piace a Discovery, il futuro in tv: addio Mediaset? - zazoomblog : L’abito di Belen Rodriguez piace proprio a tutte e il motivo è evidente: non immaginereste il prezzo - #L’abito… -