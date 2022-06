Belen e Stefano, il nuovo giuramento d’amore è una promessa per la vita (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono trascorsi sei mesi da quando le prime voci di un possibile ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono iniziate a circolare. Sembrava impossibile: lei aveva dato alla luce pochi mesi prima Luna Marì, figlia della relazione con Antonino Spinalbese, lui era concentrato solo sul lavoro e su Santiago. Eppure durante le festività natalizie qualcosa è successo davvero e i due si sono riavvicinati. Pian piano, cercando di nascondersi e di proteggere quel tentativo di riunirsi da interferenze esterne e dai paparazzi. Ora, però, possiamo dirlo ufficialmente: Belen e Stefano sono di nuovo una famiglia e a confermarlo sono le foto pubblicate questa settimana su Chi, che è riuscito a immortalare un bacio tra i due dal significato profondo. Stefano e Belen, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono trascorsi sei mesi da quando le prime voci di un possibile ritorno di fiamma traRodriguez eDe Martino sono iniziate a circolare. Sembrava impossibile: lei aveva dato alla luce pochi mesi prima Luna Marì, figlia della relazione con Antonino Spinalbese, lui era concentrato solo sul lavoro e su Santiago. Eppure durante le festività natalizie qualcosa è successo davvero e i due si sono riavvicinati. Pian piano, cercando di nascondersi e di proteggere quel tentativo di riunirsi da interferenze esterne e dai paparazzi. Ora, però, possiamo dirlo ufficialmente:sono diuna famiglia e a confermarlo sono le foto pubblicate questa settimana su Chi, che è riuscito a immortalare un bacio tra i due dal significato profondo., ...

