Beach soccer, Europei 2022: il ct Del Duca convoca 16 calciatrici (Di mercoledì 22 giugno 2022) Emiliano Del Duca, ct della Nazionale italiana di Beach soccer Femminile, ha diramato la lista delle convocate in vista degli Europei 2022 di Nazaré (Portogallo). Sono ben 16 le atlete che prenderanno parte al raduno presso Tirrenia, Centro di Preparazione Olimpica, da venerdì 24 a lunedì 27 giugno. In terra lusitana, la cui partenza è prevista per martedì 28 giugno, voleranno invece in 12 (in quattro rimarranno dunque a casa). Di seguito l’elenco completo delle convocate: Portieri: Angela Ruotolo (Spezia Calcio Femminile), Kelly Chiavaro (Flamengo), Elettra Martinoli (Lazio Women);Giocatrici di Movimento: Claudia Saggion (Cittadella Women), Melania Pisa, Francesca Maiorca (Latina Calcio 1932 Women), Sandy Iannella (Città di Pontedera), Debora Naticchioni (Latina ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Emiliano Del, ct della Nazionale italiana diFemminile, ha diramato la lista dellete in vista deglidi Nazaré (Portogallo). Sono ben 16 le atlete che prenderanno parte al raduno presso Tirrenia, Centro di Preparazione Olimpica, da venerdì 24 a lunedì 27 giugno. In terra lusitana, la cui partenza è prevista per martedì 28 giugno, voleranno invece in 12 (in quattro rimarranno dunque a casa). Di seguito l’elenco completo dellete: Portieri: Angela Ruotolo (Spezia Calcio Femminile), Kelly Chiavaro (Flamengo), Elettra Martinoli (Lazio Women);Giocatrici di Movimento: Claudia Saggion (Cittadella Women), Melania Pisa, Francesca Maiorca (Latina Calcio 1932 Women), Sandy Iannella (Città di Pontedera), Debora Naticchioni (Latina ...

Pubblicità

Zcfnews : Nazionale Beach Soccer. Del Duca convoca 19 Azzurri per il raduno di preparazione alla Euro Beach Soccer League Div… - Carlino_Modena : Pusca dal beach soccer allo Smile Cinque innesti nel Colombaro - sportjonico1 : Il Catania Beach Soccer sconfitto (3-1) dai campioni in carica del Pisa - ItalianSerieA : New post: Del Duca convoca 19 Azzurri per il raduno di preparazione alla Euro Beach Soccer League Division-A - laziolivetv : Andiamo a Viareggio. La Lazio Beach Soccer qualificata alle finali di Campionato. -

"Catania beach soccer", per Eugenio Muzzì le vie dello sport non finiscono mai Le vie dello sport sono infinite. Ci sono sempre nuove strade da percorrere e nuovi inizi da scoprire. Per Eugenio Muzzì coincide con un sonoro 7 - 1 ai cugini del "Sicilia Beach Soccer" l'esordio da fisioterapista nella specialità da spiaggia. Il fisioterapista di Davoli Marina, che da anni alterna attività professionale e collaborazioni calcistiche tra i professionisti ... Campus estivi a Terni, l'elenco delle proposte per il 2022 Al 'TONIC CAMPUS 2022', di FITNESS PER TERNI, nuoto, pallanuoto, salvamento, beach volley, beach soccer, padel, basket, karate, gioco danza, zumba kids; è rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni, dal 13 ... DM - Distribuzione Moderna Beach soccer, Europei 2022: il ct Del Duca convoca 16 calciatrici Emiliano Del Duca, ct della Nazionale italiana di Beach Soccer Femminile, ha diramato la lista delle convocate in vista degli Europei 2022 di Nazaré (Portogallo). Sono ben 16 le atlete che prenderanno ... Pusca dal beach soccer allo Smile Cinque innesti nel Colombaro Nicolò Farina e la Cittadella si salutano dopo 2 anni e ora sul difensore ci sono Vignolese e Cdr Mutina, l’altro partente Davoli ha invece firmato con la Vianese. Lascia il Formigine il centrocampist ... Le vie dello sport sono infinite. Ci sono sempre nuove strade da percorrere e nuovi inizi da scoprire. Per Eugenio Muzzì coincide con un sonoro 7 - 1 ai cugini del "Sicilia" l'esordio da fisioterapista nella specialità da spiaggia. Il fisioterapista di Davoli Marina, che da anni alterna attività professionale e collaborazioni calcistiche tra i professionisti ...Al 'TONIC CAMPUS 2022', di FITNESS PER TERNI, nuoto, pallanuoto, salvamento,volley,, padel, basket, karate, gioco danza, zumba kids; è rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni, dal 13 ... Acqua Sant'Anna top sponsor del Catania Beach Soccer Emiliano Del Duca, ct della Nazionale italiana di Beach Soccer Femminile, ha diramato la lista delle convocate in vista degli Europei 2022 di Nazaré (Portogallo). Sono ben 16 le atlete che prenderanno ...Nicolò Farina e la Cittadella si salutano dopo 2 anni e ora sul difensore ci sono Vignolese e Cdr Mutina, l’altro partente Davoli ha invece firmato con la Vianese. Lascia il Formigine il centrocampist ...