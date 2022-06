Bat investe 30 mln per l’acquisto di tabacco italiano e lancia il progetto Terraventura (Di mercoledì 22 giugno 2022) Italia, sostenibilità, innovazione e tecnologia sempre più al centro della strategia di crescita globale di Bat. È quanto emerso dall’evento “Una filiera tabacchicola innovativa e sostenibile: Bat e il progetto Terraventura”, organizzato in collaborazione con ITALTAB, H-FARM e Confagricoltura presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a Roma, alla presenza anche del Sottosegretario Gian Marco Centinaio, del Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati Filippo Gallinella e, in collegamento video, dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Veneto Federico Caner e dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo. Bat ha infatti annunciato, per il 2022, l’investimento di 30 milioni di euro per l’acquisto di 7.000 tonnellate di tabacchi di alta qualità provenienti ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Italia, sostenibilità, innovazione e tecnologia sempre più al centro della strategia di crescita globale di Bat. È quanto emerso dall’evento “Una filiera tabacchicola innovativa e sostenibile: Bat e il”, organizzato in collaborazione con ITALTAB, H-FARM e Confagricoltura presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a Roma, alla presenza anche del Sottosegretario Gian Marco Centinaio, del Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati Filippo Gallinella e, in collegamento video, dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Veneto Federico Caner e dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo. Bat ha infatti annunciato, per il 2022, l’investimento di 30 milioni di euro perdi 7.000 tonnellate di tabacchi di alta qualità provenienti ...

