Bat: investe 30 milioni per acquisto di tabacco italiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) British American Tobacco investirà, nel 2022, 30 milioni di euro per l'acquisto di 7.000 tonnellate di tabacco proveniente da Veneto, Campania e Umbria: il 10% in più, spiega l'azienda, rispetto allo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) British American Tobacco investirà, nel 2022, 30di euro per l'di 7.000 tonnellate diproveniente da Veneto, Campania e Umbria: il 10% in più, spiega l'azienda, rispetto allo ...

fisco24_info : Bat: investe 30 milioni per acquisto di tabacco italiano: 10% in più del 2021. Lanciata call for ideas 'Terraventur…

