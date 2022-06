“Basta con il terrorismo sui casi e i tamponi | per una forma di Covid che oggi è meno di un’influenza” | sbotta Bassetti

(Di mercoledì 22 giugno 2022) “E’ chiaro che servono vaccini aggiornati per settembre, ma dobbiamo anche comunicare meglio. Fino adla comunicazione è stata un disastro. Dobbiamo dire che Omicron 5 è diversa, che i vaccini hanno funzionato moltissimo e che ne avremo ancora bisogno per i fragili e gli anziani“. E’ molto arrabbiato il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo, commentando l’eccessivo allarme nei confronti dell’attuale recrudecxsenza della curva dei positivi.: “Il continuotutti i giorni suie i, per unadichedi” E l’esperto torna a toccare il taso dolente di tutta questa situazione: ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Con tutti i problemi che hanno gli italiani, ci sono parlamentari che pensano alle canne… Ma basta! - matteosalvinimi : …mentre lanciava le sedie di un bar a Montebelluna (Treviso) e con un tavolo stava rompendo la vetrina. Grazie Aldo… - pdnetwork : Basta con i veti nazionali che paralizzano l’Ue. Apriamo una nuova fase costituente per riformare i Trattati e dare… - Giusepp17413380 : RT @LegaSalvini: CANNABIS, PRIMO SÌ ALLA DEPENALIZZAZIONE. LA LEGA ATTACCA Matteo #Salvini: “Con tutti i grandi problemi che hanno oggi gl… - wonhosimpp : perché in sta famiglia siamo tutti malati ,,,, zio con la sclerosi multipla , mamma con qt lungo , tumori di qua e… -

La questione è tecnicamente ingarbugliata, quantoper legittimare entrambe le parti a affermare di avere vinto questa partita. Si è espressa così, nell'immediato, la Figcun comunicato ...Nelle periferie, "deserti"milioni di persone, troviamo la coscienza della città. A Marsiglia ... Non"essere vicini" al popolo, bisogna essere popolo, noi torinesi nativi della Barriera di ...Sequestro cellulare a cronista, bufera su Procura di Foggia. Fnsi e Assostampa Puglia: "Basta violazioni del segreto professionale" ...Sono 3 anni che in qualche modo non la affrontiamo e anticorpi che per 3 anni non vedono un virus sono meno forti, sono ‘soldati’ con armi spuntate. Quindi ci si deve concentrare sulla campagna ...