Barù spoilera un’anteprima del suo nuovo progetto | ecco cosa è emerso VIDEO

(Di mercoledì 22 giugno 2022)lancia unspoiler del suo prossimonelle ultime ore sul profilo dell’ex gieffinoè entrato nel cuore di tantissimi italiani dopo l’ultima apparizione sul piccolo schermo. L’ex gieffino infatti ha preso parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip come concorrente. La sua avventura si è conclusa nel corso del gran finale dove è riuscito a conquistare un posto tra i finalisti posizionandosi al terzo posto, subito dopo Davide Silvestri e Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del reality show. Giorno dopo giornosi è messo in gioco mostrando ogni lato del suo carattere ammaliando sempre di più milioni di telespettatori. Leggi anche –> edoardo parla dopo lesperienza allisola mi piace ...

Pubblicità

Lella21_ : RT @maqualdietajb: Barù ci spoilera quale sarà l'effetto del cibarsi dei pesci del Naviglio #jeru - panevinoeansia : RT @maqualdietajb: Barù ci spoilera quale sarà l'effetto del cibarsi dei pesci del Naviglio #jeru - maqualdietajb : Barù ci spoilera quale sarà l'effetto del cibarsi dei pesci del Naviglio #jeru -

... cast, opinionisti e quando inizia"/ Tra i pupi c'è La Regina di Romaa Soleil Sorge l'... Grande Fratello Vip 2021, pagelle semifinale/ Lulù contro, il web non perdona La Regina di Roma ...Imbarazzo per Alfonso Signorini nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip . La nuova puntata a tema San Valentino ha inizio con un confronto tra Delia Duran e Jessica Selassiè a tema. I baci e i modi sensuali di Delia per il gieffino attirano non solo l'ira Jessica Selassiè, ma anche le battute della principessa che chiama in causa Alex Belli . 'Ma non è che entra e viene a ...