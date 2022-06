Bambino di 3 mesi trovato morto nell’auto del padre: rimasto sotto il sole per ore (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un Bambino di tre mesi è stato trovato morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole per ore. All’arrivo dei soccorsi per il piccolo non c’era più niente da fare, i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. Sulla tragedia avvenuta a Upper St. Clair vicino a Pittsburgh, in Pennsylvania, ora sono in corso le indagini della polizia. Secondo quanto riferito dal tenente dell’Unità omicidi della contea di Allegheny, gli accertamenti hanno stabilito che il Bambino, Kayden di tre mesi, è stato lasciato solo all’interno del minivan Toyota Sienna del padre. morto A 3 mesi nell’auto DEL padre Le accuse saranno formalizzate dopo l’esito dell’autopsia, riporta ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 22 giugno 2022) Undi treè statodopo essere stato lasciato in autoilper ore. All’arrivo dei soccorsi per il piccolo non c’era più niente da fare, i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. Sulla tragedia avvenuta a Upper St. Clair vicino a Pittsburgh, in Pennsylvania, ora sono in corso le indagini della polizia. Secondo quanto riferito dal tenente dell’Unità omicidi della contea di Allegheny, gli accertamenti hanno stabilito che il, Kayden di tre, è stato lasciato solo all’interno del minivan Toyota Sienna delA 3DELLe accuse saranno formalizzate dopo l’esito dell’autopsia, riporta ...

