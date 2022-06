(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tra le 24 discipline presenti nel programma della 19ma edizione deidelc’è il: le gare si terranno dal 26 al 30 giugno ad Orano, in. In palio 4 titoli, ovvero singolare e doppio, sia al maschile che al femminile. Non è previsto il torneo di doppio misto. Domenica 26 sarà dato il via ai tornei di doppio, con tutte le medaglie che si assegneranno lunedì 27, mentre martedì 28 scatteranno i tabelloni di singolare, che si concluderanno entrambi giovedì 30. L’Italia sarà rappresentata indaatleti. Nel singolare maschile sono iscritti Fabio Caponio e Giovanni Toti, che faranno coppia in doppio, così come accadrà nel settore femminile con Katharina Fink e Yasmine Hamza, che giocheranno assieme il doppio e poi prenderanno parte al torneo ...

Badminton, Giochi del Mediterraneo 2022: i convocati dell'Italia. Quattro azzurri in Algeria Tra le 24 discipline presenti nel programma della 19ma edizione dei Giochi del Mediterraneo c'è il badminton: le gare si terranno dal 26 al 30 giugno ad Orano, in Algeria. In palio 4 titoli, ovvero si ...La 19ma edizione dei Giochi del Mediterraneo si terrà dal 24 giugno al 6 luglio 2022 ad Orano, in Algeria: sono in programma gare in 24 discipline ed un totale di 204 specialità, delle quali 112 masch ...