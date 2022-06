Aurora Ramazzotti sviene durante un aperitivo, ma il giorno dopo tranquillizza tutti… in palestra (Di mercoledì 22 giugno 2022) Piccolo malore per Aurora Ramazzotti, svenuta durante un aperitivo sui Navigli a Milano con Sara Daniele. Nulla di grave, racconta sui social la figlia di Michelle Hunziker, solo un po’ di spavento per il calo di pressione causato dalle alte temperature. L’influencer condivide anche le foto del momento di “crisi” scattate dalla sua amica che se la ride mentre lei è a terra con lo straccio bagnato in testa. Poche ore dopo la Ramazzotti postava già dalla palestra durante l’allenamento. Il racconto di Aurora inizia con un selfie in ascensore: “Sono uscita a fare un aperitivo con Sara Daniele”, racconta. “Siamo andate sui Navigli. 40 gradi con scirocco africano”, spiega. “Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 22 giugno 2022) Piccolo malore per, svenutaunsui Navigli a Milano con Sara Daniele. Nulla di grave, racconta sui social la figlia di Michelle Hunziker, solo un po’ di spavento per il calo di pressione causato dalle alte temperature. L’influencer condivide anche le foto del momento di “crisi” scattate dalla sua amica che se la ride mentre lei è a terra con lo straccio bagnato in testa. Poche orelapostava già dallal’allenamento. Il racconto diinizia con un selfie in ascensore: “Sono uscita a fare uncon Sara Daniele”, racconta. “Siamo andate sui Navigli. 40 gradi con scirocco africano”, spiega. “Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e ...

