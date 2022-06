Auriemma: “Koulibaly pronto a tutto per il Napoli. Giuntoli fortissimo su un giocatore” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Raffaele Auriemma parla del calciomercato del Napoli che oltre ai nomi in entrata come Deulofeu deve lavorare molto per rinnovi di contratto e cessioni. Tra queste c’è anche quella di Kalidou Koulibaly. Secondo Auriemma “Koulibaly è disposto a restare al Napoli decurtandosi l’ingaggio con stipendio spalmato in più anni“. Proprio oggi Koulibaly ha lanciato parole d’amore al Napoli, parlando del suo futuro in maglia azzurra. Parole che hanno diradato le nubi sul suo futuro. Secondo Auriemma se “non arriva l’offerta di un grande club Koulibaly resta al Napoli. Anche perché De Laurentiis ha un debito di riconoscenza a Spalletti ed il tecnico toscano vuole assolutamente tenere il giocatore ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Raffaeleparla del calciomercato delche oltre ai nomi in entrata come Deulofeu deve lavorare molto per rinnovi di contratto e cessioni. Tra queste c’è anche quella di Kalidou. Secondoè disposto a restare aldecurtandosi l’ingaggio con stipendio spalmato in più anni“. Proprio oggiha lanciato parole d’amore al, parlando del suo futuro in maglia azzurra. Parole che hanno diradato le nubi sul suo futuro. Secondose “non arriva l’offerta di un grande clubresta al. Anche perché De Laurentiis ha un debito di riconoscenza a Spalletti ed il tecnico toscano vuole assolutamente tenere il...

Pubblicità

napolipiucom : Auriemma: 'Koulibaly pronto a tutto per il Napoli. Giuntoli fortissimo su un giocatore' #CalcioNapoli #Koulibaly… - NapoliFCNews : 'Cosa farà Spalletti se Koulibaly sarà ceduto?', Auriemma categorico: 'Ha solo due opzioni' #Napoli #SSCNapoli… - sscalcionapoli1 : Auriemma: “Koulibaly disposto a decurtarsi l’ingaggio. Simeone? Ecco cosa mi risulta” - tuttonapoli : Auriemma: 'Koulibaly disposto a decurtarsi l'ingaggio. Simeone? Ecco cosa mi risulta' - _SiGonfiaLaRete : #Auriemma: “Per #Mertens non bisogna essere troppo ottimisti, mentre per #Koulibaly…” -