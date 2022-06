Auriemma: “Ho una notizia di mercato sul Napoli e la fonte è molto seria” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Raffaele Auriemma, giornalista e conduttore radiofonico, rivela una notizia di calciomercato sul Napoli. Raffaele Auriemma, nel corso del suo intervento a Si gonfia la rete, su Tele A, ha parlato anche di calciomercato. Queste le sue parole: “Il Napoli sta monitorando sempre con grande attenzione Gerard Deulofeu, calciatore di proprietà dell’Udinese. Il club friulano, e mi sono arrivate delle conferme a tale riguardo, ha chiesto di inserire come parziale contropartite Zerbin. Il calciatore piace molto”. “Io avuto la possibilità di parlare con il procuratore di Zerbin, Marinelli. Vi posso assicurare che la fonte è serissima e mi ha detto che l’Udinese ma mostrato interesse per il suo assistito. Ma Zerbin vuole andare in ritiro in ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Raffaele, giornalista e conduttore radiofonico, rivela unadi calciosul. Raffaele, nel corso del suo intervento a Si gonfia la rete, su Tele A, ha parlato anche di calcio. Queste le sue parole: “Ilsta monitorando sempre con grande attenzione Gerard Deulofeu, calciatore di proprietà dell’Udinese. Il club friulano, e mi sono arrivate delle conferme a tale riguardo, ha chiesto di inserire come parziale contropartite Zerbin. Il calciatore piace”. “Io avuto la possibilità di parlare con il procuratore di Zerbin, Marinelli. Vi posso assicurare che laè serissima e mi ha detto che l’Udinese ma mostrato interesse per il suo assistito. Ma Zerbin vuole andare in ritiro in ...

