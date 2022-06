Attenta Inter | dopo la Roma un altro club di Serie A ci prova per Dybala!

(Di mercoledì 22 giugno 2022)il ritorno di Romelu Lukaku, la dirigenza nerazzurra sta studiando le mosse per portare Paulo Dybala, a vestire la maglia dell’nella prossima stagione. La trattativa sta attraversando una fase di stallo, ed ecco che oltre all’esse della, che da tempo è sulle tracce del giocatore, nelle ultime ore è tornato vivo anche l’esse del Milan. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. DybalaMilan L’unico ostacolo, sia per i rossoneri, che per i giallorossi, è l’ingaggio troppo alto dell’argentino. Se la Joya decidesse di ridursi lo stipendio, per entrambi i, l’acquisto dell’ex bianconero, diventerebbe una pista più percorribile. L’resta comunque in vantaggio nella corsa per assicurarsi le ...

Sullo sfondo restala Fiorentina , col tecnico Vincenzo Italiano che già lo scorso gennaio aveva chiesto ai dirigenti di fare un tentativo per l'ex. CalcioNapoli24.it è stato ...L'alle cessioni per monetizzare il mercato in entrata, l'addio si avvicina: arriva l'offerta, manca poco per l'intesaIl mercato dell'è in piena attività. Molte delle energie sono ... Attenta Inter, una big di Serie A si fionda su Dybala! Presto un nuovo incontro, ma l'argentino e il suo agente devono abbassare le pretese economiche. E i campioni d'Italia sperano ...Il club brianzolo ha messo sul piatto 12 milioni di euro più 3 di bonus, raggiungendo di fatto l'accordo con l'Inter per la cessione a titolo definitivo del giocatore in prestito all'Empoli nell'ultim ...