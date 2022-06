Atp Eastbourne, Sinner ko con Paul all’esordio (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Jannik Sinner finisce ko all’esordio del torneo Atp di Eastbourne. L’azzurro, numero due del seeding, perde sull’erba con lo statunitense Tommy Paul che accede ai quarti di finale del torneo grazie al successo in tre set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 in 2 ore e 4 minuti di gioco. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Jannikfinisce kodel torneo Atp di. L’azzurro, numero due del seeding, perde sull’erba con lo statunitense Tommyche accede ai quarti di finale del torneo grazie al successo in tre set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 in 2 ore e 4 minuti di gioco. L'articolo proviene da Italia Sera.

