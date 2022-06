Atletico Madrid, accordo trovato per Witsel: i dettagli (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Atletico Madrid si rinforza a centrocampo ed è vicino a chiudere per l’arrivo di Witsel a parametro zero L’Atletico Madrid batte un colpo in entrata e lo fa per rinforzare il centrocampo del Cholito. Secondo il Mundo Deportivo, sarebbe molto vicino l’arrivo di Witsel. Il centrocampista belga, che al 30 giugno sarà svincolato dopo la stagione al Dortmund, è pronto a firmare il contratto con gli spagnoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’si rinforza a centrocampo ed è vicino a chiudere per l’arrivo dia parametro zero L’batte un colpo in entrata e lo fa per rinforzare il centrocampo del Cholito. Secondo il Mundo Deportivo, sarebbe molto vicino l’arrivo di. Il centrocampista belga, che al 30 giugno sarà svincolato dopo la stagione al Dortmund, è pronto a firmare il contratto con gli spagnoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

forumJuventus : (Cds) 'Molina: l'Atletico Madrid si toglie dalla corsa e per la Juve ora è più facile arrivare al giocatore'?… - CalcioNews24 : Accordo trovato tra #Witsel e l'#AtleticoMadrid ?? - dannyschreurss : @EuropaLeague Lionel Messi, Supercopa 2013 Barcelona - Atletico Madrid - ikigaiharrv : non io che non riesco a smettere di piangere dopo aver guardato i video su juventus - atletico madrid 3 a 0 - jackieboy1908 : @AmalaTV_ Impossibile, ragazzi. È già del Tottenham. O della Roma, Milan, Arsenal, Newcastle, Borussia Dortmund, At… -