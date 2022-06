Atletica, Marcell Jacobs pronto al rientro! Il campione olimpico deve scegliere tra Assoluti e Diamond League a Stoccolma! (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ritorno di Marcell Jacobs è vicino! L’oro olimpico dei 100 metri, frenato nelle scorse settimane dall‘infortunio al bicipite femorale sinistro, potrebbe tornare in gara agli Assoluti di Rieti calendarizzati nel weekend. In caso contrario lo vedremo gareggiare finalmente in Diamond League, precisamente nella tappa di Stoccolma il prossimo 30 giugno. Paolo Camossi, coach dell’atleta, ha speso parole importanti sulla condizione fisica del nativo di El Paso. Dichiarazioni quelle rilasciate alla Gazzetta dello Sport che lasciano ben sperare per il futuro: “Marcell si sta allenando al 100%, svolgendo anche lavori che prima non gli erano concessi”. “Ancora una volta ha dimostrato ottime capacità di recupero, ha seguito le indicazioni che gli sono state fornite e tutto ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ritorno diè vicino! L’orodei 100 metri, frenato nelle scorse settimane dall‘infortunio al bicipite femorale sinistro, potrebbe tornare in gara aglidi Rieti calendarizzati nel weekend. In caso contrario lo vedremo gareggiare finalmente in, precisamente nella tappa di Stoccolma il prossimo 30 giugno. Paolo Camossi, coach dell’atleta, ha speso parole importanti sulla condizione fisica del nativo di El Paso. Dichiarazioni quelle rilasciate alla Gazzetta dello Sport che lasciano ben sperare per il futuro: “si sta allenando al 100%, svolgendo anche lavori che prima non gli erano concessi”. “Ancora una volta ha dimostrato ottime capacità di recupero, ha seguito le indicazioni che gli sono state fornite e tutto ha ...

