Atletica, Campionati italiani assoluti Rieti 2022: Jacobs in dubbio, c’è Tamberi (Di mercoledì 22 giugno 2022) In dubbio la presenza di Marcell Jacobs ai Campionati italiani assoluti di Rieti 2022 di Atletica leggera, in programma allo stadio Raoul Guidobaldi tra il 24 e il 26 giugno. L’oro olimpico di 100 metri e staffetta 4×100 a Tokyo 2020 ha ripreso da poco gli allenamenti dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare diversi appuntamenti (fra cui il Golden Gala all’Olimpico di Roma). Jacobs è iscritto alle liste di partecipazione ma scioglierà la riserva solo nei prossimi giorni, mentre Gianmarco Tamberi ha già confermato la propria presenza a Rieti. L’oro olimpico del salto in alto alle ultime Olimpiadi si presenta all’appuntamento laziale con il chiaro obiettivo di migliorare il personale stagionale ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Inla presenza di Marcellaididileggera, in programma allo stadio Raoul Guidobaldi tra il 24 e il 26 giugno. L’oro olimpico di 100 metri e staffetta 4×100 a Tokyo 2020 ha ripreso da poco gli allenamenti dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare diversi appuntamenti (fra cui il Golden Gala all’Olimpico di Roma).è iscritto alle liste di partecipazione ma scioglierà la riserva solo nei prossimi giorni, mentre Gianmarcoha già confermato la propria presenza a. L’oro olimpico del salto in alto alle ultime Olimpiadi si presenta all’appuntamento laziale con il chiaro obiettivo di migliorare il personale stagionale ...

Pubblicità

sportface2016 : #Atletica, Campionati italiani assoluti #Rieti 2022: Marcell #Jacobs in dubbio, ci sarà Gianmarco #Tamberi - ElBanfo : @jhonquipresente @Latium_Yozora MAMMA MIA. Io ho fatto TUTTO. Ho fatto ginnastica artistica (e non scherzo) per tre… - sportface2016 : #Atletica, il calendario dei Campionati italiani assoluti di #Rieti 2022: programma, orari e diretta tv - zazoomblog : Campionati italiani assoluti atletica Rieti 2022: calendario programma orari e diretta tv - #Campionati #italiani… - Nazione_Arezzo : Alga Atletica ai campionati italiani -

Calendario Campionati Italiani atletica 2022: orari giornalieri, programma, tv, streaming OA Sport Stoccolma annuncia Jacobs nei 100 metri Road to Eugene: gli organizzatori del meeting svedese comunicano che il campione olimpico sarà al via della gara di giovedì 30 giugno, ottava tappa della Wanda Diamond League Stoccolma e poi i Mondial ... Atletica, Campionati italiani assoluti Rieti 2022: Jacobs in dubbio, c’è Tamberi Marcell Jacobs in dubbio per i Campionati italiani assoluti Rieti 2022 di atleti. Ci sarà sicuramente invece Gianmarco Tamberi ... Road to Eugene: gli organizzatori del meeting svedese comunicano che il campione olimpico sarà al via della gara di giovedì 30 giugno, ottava tappa della Wanda Diamond League Stoccolma e poi i Mondial ...Marcell Jacobs in dubbio per i Campionati italiani assoluti Rieti 2022 di atleti. Ci sarà sicuramente invece Gianmarco Tamberi ...