Atalanta beffata | Minamino lascia il Liverpool ma va in Francia

Pubblicità

MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato: altri due club su Cambiaso, Inter beffata? - serieB123 : SerieB Colpo dalla B, l’Atalanta si prende il gioiello: Inter beffata - Fantacalcio : Calciomercato: altri due club su Cambiaso, Inter beffata? - FrancescoCabri4 : RT @callio47: Juve beffata, l'atalanta riscatta Demiral e deve impegnarsi a trovare il sostituto di Chiellini. - MGBasolu : RT @StefanoScardin2: @romeoagresti @GoalItalia Titoloni 'Juve, SFUMATI 20M' subito accantonati per 'Juve beffata, l'Atalanta riscatta Demir… -

Corriere dello Sport

Commenta per primo L'esterno offensivo Takumi Minamino passa dal Liverpool al Monaco. Per lui accordo da 15 milioni di euro, nienteNazionale U20 8 Nazioni. Italiaal 90' da Tkocz. Bollini: "Niente da rimproverare ai ragazzi che hanno giocato un'ottima ... Christian Dalle Mura ( Pordenone), Giorgio Cittadini (), ... Fiorentina in Conference: Juve ko. Atalanta beffata dall'Empoli Cambiaso vicino alla Juventus. Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:. "Sul ragazzo ci sono state manifestazioni d’interesse di Fiorentina, Atalanta, Bologna e Sassuolo, ma oggi sono indietro.Il prezzo di Andrea Cambiaso. Ma quanto costa oggi il cartellino di Cambiaso L’esterno mancino del Genoa, che piace molto anche alla Juventus, sarebbe finito nel mirino di altri due club importanti.