Atalanta, attacco da riportare ai fasti di un tempo. Parola d’ordine? Qualità (Di mercoledì 22 giugno 2022) attacco col bisogno di essere ricostruito. Così come per le fasce laterali, l’Atalanta di Gasperini ha costruito i suoi terzi posti (e risultati europei) grazie al suo attacco, capace di essere tanto dirompente quanto decisivo ai fini del risultato. Cosa è mancato alla Dea davanti? La risposta è semplice: Qualità. L’elemento chiave che permetteva all’intero L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ritorno da Dea sotto le stelle europee: quattro anni fa il 3-0 contro l’Everton Demi-Wall non fa passare neanche l’aria: riscatto dell’Atalanta sempre più concreto Boga-Atalanta, le prime parole in nerazzurro: “Matrimonio perfetto” UFFICIALE – Robin Gosens è un nuovo giocatore dell’Inter Un anno fa ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 22 giugno 2022)col bisogno di essere ricostruito. Così come per le fasce laterali, l’di Gasperini ha costruito i suoi terzi posti (e risultati europei) grazie al suo, capace di essere tanto dirompente quanto decisivo ai fini del risultato. Cosa è mancato alla Dea davanti? La risposta è semplice:. L’elemento chiave che permetteva all’intero L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ritorno da Dea sotto le stelle europee: quattro anni fa il 3-0 contro l’Everton Demi-Wall non fa passare neanche l’aria: riscatto dell’sempre più concreto Boga-, le prime parole in nerazzurro: “Matrimonio perfetto” UFFICIALE – Robin Gosens è un nuovo giocatore dell’Inter Un anno fa ...

Pubblicità

FilippoRubu00 : ??#Bologna, blitz a sorpresa per Josip #Ilicic ???? Il club felsineo sta trattando con l’#Atalanta per formare un att… - CalcioNews24 : Anche l'#Atalanta tiene d'occhio #Pinamonti per l'attacco ?? - LazioNews_24 : L'#Atalanta piomba su #Minamino - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Per l'attacco nel mirino Minamino, Blas e Biuk - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Per l'attacco nel mirino Minamino, Blas e Biuk -