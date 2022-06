Assegno unico, si avvicina la scadenza: cosa succede dopo il 30 giugno (Di mercoledì 22 giugno 2022) Chi non ha ancora presentato la domanda per l’Assegno unico ha tempo fino al 30 giugno per ottenere anche il riconoscimento delle mensilità arretrate spettanti a decorrere da marzo. Lo ricorda l’Inps con una nota. cosa succederà dopo il 30 giugno? Chi presenterà la richiesta dal 1° luglio dovrà accontentarsi di ricevere l’Assegno senza più diritto alle somme arretrate. Non solo, l’Assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda: presentando domanda a luglio, l’Assegno che spetterà per quel mese sarà pagato ad agosto. Assegno unico 2022, come vengono pagati gli arretrati È possibile fare richiesta degli arretrati fino al mese di marzo, mese in cui è partita ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 giugno 2022) Chi non ha ancora presentato la domanda per l’ha tempo fino al 30per ottenere anche il riconoscimento delle mensilità arretrate spettanti a decorrere da marzo. Lo ricorda l’Inps con una nota.ràil 30? Chi presenterà la richiesta dal 1° luglio dovrà accontentarsi di ricevere l’senza più diritto alle somme arretrate. Non solo, l’decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda: presentando domanda a luglio, l’che spetterà per quel mese sarà pagato ad agosto.2022, come vengono pagati gli arretrati È possibile fare richiesta degli arretrati fino al mese di marzo, mese in cui è partita ...

