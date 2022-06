Asensio Milan, dalla Spagna: lo spagnolo preferisce i rossoneri al Liverpool (Di mercoledì 22 giugno 2022) Asensio Milan, nuovi indizi dalla Spagna: il giocatore del Real preferirebbe il trasferimento in rossonero rispetto ad altre destinazioni Marco Asensio con ogni probabilità disputerà la sua ultima annata al Real Madrid prima di dire addio al club. Il futuro dell’esterno spagnolo potrebbe essere in Serie A con il Milan candidato numero uno per il suo acquisto. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, infatti, Asensio gradirebbe di il trasferimento in rossonero piuttosto che al Liverpool perché avrebbe più occasioni di giocare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022), nuovi indizi: il giocatore del Real preferirebbe il trasferimento in rossonero rispetto ad altre destinazioni Marcocon ogni probabilità disputerà la sua ultima annata al Real Madrid prima di dire addio al club. Il futuro dell’esternopotrebbe essere in Serie A con ilcandidato numero uno per il suo acquisto. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, infatti,gradirebbe di il trasferimento in rossonero piuttosto che alperché avrebbe più occasioni di giocare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

