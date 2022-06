Ascolti Tv Analisi 21 giugno 2022 | Rai1 batte Canale5 e Italia1 | ma è serata fiacca La scissione di Di Maio dai 5Stelle ritarda Giusti e accende Berlinguer e Mentana

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 22 giugno 2022)al top, i due tg della sera in vetta con ladei pentastellati: suTg1 a 3,788 milioni ed il 24,74%. Tg5 3,338 milioni e 21,58% Senza calcio, ma il caldo ed il nuoto a dettare legge tra gli sport, e poco pubblico davanti alla tv, è stato un martedì sera diverso in tv quello del 21, caratterizzato dal voto al Senato per il governo Draghi e dalladei Cinquestelle arrivata subito dopo in diretta tv. Alla sera sull’ammiraglia pubblica è andata in onda la pellicola francese Papà per amore, mentre Canale 5 ha risposto acon Viaggio nella grande bellezza-Le Storie. Su Rai2 è andata in onda l’ultima puntata di Boss in Incognito e Italia 1 ha proposto il thriller Horizon Line- Brivido ad alta quota, mentre La7 il film American Hustle. Su Rete4 hanno ...