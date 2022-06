ASCOLTI TV 21 GIUGNO 2022: PAPÀ PER AMORE (13,1%), PADRE PIO (12,4%), FILM ITALIA1 (9,5%), BOSS IN INCOGNITO (9,2%), CARTABIANCA (8,2%), EID OLTRE IL 19% (Di mercoledì 22 giugno 2022) ASCOLTI TV 21 GIUGNO 2022 · Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2526 35.73 PT – 6100 35.88 24 – 2710 38.32 PT – 6778 39.87 Rassegna Stampa – 251 10.50Tg1 Mattina – 582 14.37Tg1 – 909 20.45UnoMattina Estate – 609 14.86Camper – 1318 14.40Tg1 – 2920 24.64Don Matteo – 1165 11.47Don Matteo – 1155 13.29Sei Sorelle – 1000 13.24Tg1 – ndTg1 Economia – 1152 16.40Estate in Diretta – 1456 19.05Reazione a Catena – 2329 24.59Reazione a Catena – 3451 27.67Tg1 – 3788 24.74TecheTecheTè – 3104 18.12PAPÀ per AMORE – 2143 13.12 996 11.20 125 8.78 1586 15.82Porta a Porta – 695 8.79 Prima Pagina – 594 20.40Tg5 – 1104 25.05Mattino 5 News – 803 20.50Mattino 5 News – 844 22.80Forum (R) – 1411 21.64Tg5 – 2694 23.80Beautiful – 2359 20.15Una Vita – 2216 21.56Un Altro Domani – 1616 18.27Isola dei ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 22 giugno 2022)TV 21· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2526 35.73 PT – 6100 35.88 24 – 2710 38.32 PT – 6778 39.87 Rassegna Stampa – 251 10.50Tg1 Mattina – 582 14.37Tg1 – 909 20.45UnoMattina Estate – 609 14.86Camper – 1318 14.40Tg1 – 2920 24.64Don Matteo – 1165 11.47Don Matteo – 1155 13.29Sei Sorelle – 1000 13.24Tg1 – ndTg1 Economia – 1152 16.40Estate in Diretta – 1456 19.05Reazione a Catena – 2329 24.59Reazione a Catena – 3451 27.67Tg1 – 3788 24.74TecheTecheTè – 3104 18.12per– 2143 13.12 996 11.20 125 8.78 1586 15.82Porta a Porta – 695 8.79 Prima Pagina – 594 20.40Tg5 – 1104 25.05Mattino 5 News – 803 20.50Mattino 5 News – 844 22.80Forum (R) – 1411 21.64Tg5 – 2694 23.80Beautiful – 2359 20.15Una Vita – 2216 21.56Un Altro Domani – 1616 18.27Isola dei ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Ascolti Tv mercoledì 22 giugno 2022 bene Balivo su Tv8, Chi l`ha visto vince #CATALOGHI #ascoltitv… - Mattiabuonocore : La Balivo su Tv8 debutta in linea con le repliche di 4 matrimoni della settimana precedente. Vedremo cosa accadrà n… - zazoomblog : Ascolti Tv 22 giugno 2022 vince Chi lha visto? La Lezione di Vespa - #Ascolti #giugno #vince #visto? - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 22 giugno 2022: Rai 1 tallonata da Rai 3 in prime time - Gianni_gian13 : RT @Tele_nauta: Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di mercoledì 22 giugno In Francia la serie italiana DOC torna… -