Arrampicata sportiva | Coppa del Mondo | Moroni e Tesio nel semifinale del boulder a Innsbruck

(Di mercoledì 22 giugno 2022) A(Austria) è incominciata la sesta tappa delladel2022 di. Il programma si è aperto con le qualificazioni del. Camillae Giorgiasi sono distinte e hanno staccato il biglietto per le semifinali, chiudendo al settimo posto rispettivamente con 5t5z 11 8 e 4t5z 10 11, mentre Laura Rogora resta esclusa per un soffio (27ma con 2t4z 8 20). Più attardate Giulia Medici (43ma con 1t3z 8 15) e Irna Daziano (45ma con 2t4z 6 6). A primeggiare sono state la giapponese Ito Futaba (5t5z 5 5) e la serba Stasa Gejo (5t5z 7 7), quinta la statunitense Natalia Grossman (5t5z 7 7 per la favorita della vigilia). Al maschile, invece Marcello Bombardi (47mo con 1t5z 3 11) e Michael Piccolruaz (1t4z 2 12) non ...

Continuano le prestazioni degli atleti manfredi guidati a livelli di eccellenza da Stanislao Zama, ormai consolidato allenatore di molti nazionali dopo il conseguimento della laurea in scienze motorie ...... un sodalizio molto attivo per la promozione di una attivitàche fa conoscere il fascino ...i primi rudimenti di un'arte che ha precise regole per i movimenti sensibili dell', con l'... Arrampicata Sportiva: Due argenti per gli scalatori faentini A Innsbruck (Austria) è incominciata la sesta tappa della Coppa del Mondo 2022 di arrampicata sportiva. Il programma si è aperto con le qualificazioni del boulder. Camilla Moroni e Giorgia Tesio si so ...1' di lettura 22/06/2022 - A Belforte del Chienti sabato 18 giugno si è svolta la seconda edizione di “Dajeforte street boulder”, arrampicata che si pratica sulle mura urbane di un centro abitato senz ...