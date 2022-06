Arbitri | il designatore Rocchi | “Potevamo fare meglio Sono il responsabile | quindi la colpa è mia”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 giugno 2022) “Iotranquillissimo,fiducioso per i ragazzi più che per me perchèconvinto che le cose positive che abbiamo visto quest’anno, nei prossimi 2-3 anni, porteranno a risultati ottimali. E’ questo l’obiettivo, non tanto quel che mi riguarda”. Queste le parole delGianluca, a margine di una iniziativa a Palazzo Panciatichi a Firenze, riferendosi al suo futuro daha poi anche tracciato un bilancio sulla stagione appena conclusasi: “Sicuramentesu alcune cose perchè abbiamo fatto degli errori più per mancanza di concentrazione o per superficialità, su quelli miarrabbiato e chiaramente laè mia perchè ...