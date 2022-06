Pubblicità

Elisa60388018 : RT @diredonnait: Antonio Spinalbese parla di Belén Rodriguez e del suo ritorno con Stefano De Martino - redazionerumors : Il papà di Luna Mari ci racconta i retroscena della storia con Belen. E poi dice qualcosa di spiazzante.. - RegalinoV : Ritorno di fiamma tra Belen e Stefano: parla Antonino Spinalbese - diredonnait : Antonio Spinalbese parla di Belén Rodriguez e del suo ritorno con Stefano De Martino - infoitcultura : Antonio Spinalbese parla di Belén Rodriguez e del suo ritorno con Stefano De Martino -

Si parla in particolare di AntoninoRazzi, Gigliola Cinquetti, Alvaro Vitali, Federico Fashion Style, Manuela Arcuri, Vera Gemma , Antonella Fiordelisi, Pamela Prati (già ...Gli altri concorrenti in lizza per il GF Vip 7 In pole position per aggiudicarsi un posto nel cast del Grande Fratello Vip 7: " Antonino(ex fidanzato di Belen Rodriguez) "Razzi ...(Inews24) Ma Antonio Spinalbese non ha rimpianto gli anni trascorsi al fianco della conduttrice, ma ha affarermato di essere in contatto con lei solamente per questioni che riguardano la bambina ...Antonio Spinalbese è tornato a parlare dopo qualche settimana di silenzio. L’imprenditore ha concesso una lunga intervista al settimanale Chi, durante la quale ha raccontato i retroscena della sua ...