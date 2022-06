(Di mercoledì 22 giugno 2022) L'uomo ha avuto una relazione con la showgirl argentina, da cui nel luglio del 2021 era nata la piccola Luna Marì. Le sue parole: "Spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre, non possiamo più sbagliare". L'articolo proviene da DireDonna.

Sembra, infatti, chesia stato folgorato da Giulia Tordini , sorella di Giorgia, ... sebbene a distanza, si vocifera che Belen sia furiosa per la prospettiva dial Grande Fratello ...... tra cui i più gettonati sonoRazzi, Alvaro Vitali, Gigliola Cinquetti, Chadia Rodriguez e Antonino, ove quest'ultimo ha confermato di aver ricevuto delle proposte ma di aver ... Antonio Spinalbese parla di Belén Rodriguez e del suo ritorno con Stefano De Martino Nuovo amore per Antonino Spinalbese. Dopo il flirt di qualche settiamana fa con Helena Prestes, l'hair stylist ed ex fidanzato di Belen Rodriguez era stato paparazzato dal ...Tra le vacanze che Antonino Spinalbese e Giulia Tordini avrebbero trascorso insieme ci sarebbero anche quella a Forte dei Marmi, e poi a Livorno e Portovenere. Intano che Antonio si gode le vacanze, ...