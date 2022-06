Antonino Spinalbese su Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “Spero tra loro duri per sempre” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Antonino Spinalbese si apre sulla relazione che ha avuto con Belen Rodriguez e la loro rottura. L’ex hair-stylist commenta il ritorno di fiamma dell’ex fidanzata e madre della figlia Luna Marì con Stefano De Martino: “Spero che tra loro duri per sempre”. Antonino Spinalbese si apre sulla rottura con Belen Rodriguez Antonino Spinalbese, ex hair-stylist di 27 anni che ora si è cimentato anche nel mondo della moda con una sua personale collezione di costumi uomo, ha rilasciato recentemente un’intervista a Chi durante la quale si apre sull’ex fidanzata Belen ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022)si apre sulla relazione che ha avuto cone larottura. L’ex hair-stylist commenta il ritorno di fiamma dell’ex fidanzata e madre della figlia Luna Marì conDe: “che traper”.si apre sulla rottura con, ex hair-stylist di 27 anni che ora si è cimentato anche nel mondo della moda con una sua personale collezione di costumi uomo, ha rilasciato recentemente un’intervista a Chi durante la quale si apre sull’ex fidanzata...

