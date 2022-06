Antonino Spinalbese rompe il silenzio su Belèn Rodriguez e Stefano De Martino: “Mai sentito il fantasma…” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tra uno Stefano De Martino e l’altro, c’è stato un Antonino Spinalbese. L’hairstylist oggi padre della piccola Luna Marì è stato l’uomo che, per circa un anno, ha vissuto il sogno di vivere la vita insieme a Belen Rodriguez, prima che De Martino, come è sua abitudine, arrivasse a infrangere sogni d’amore di uomini sempre scartati dalla bella argentina, che alla fine preferisce sempre il ballerino al resto del mondo. Antonino Spinalbese, la storia con Belèn: “Impossibile frenare il cuore” Ora, a distanza di molti mesi dalla rottura, Spinalbese parla per la prima volta della relazione con Belen e racconta in maniera lucida la storia di una fine annunciata e di come il suo mondo sia iniziato con un nuovo amore, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tra unoDee l’altro, c’è stato un. L’hairstylist oggi padre della piccola Luna Marì è stato l’uomo che, per circa un anno, ha vissuto il sogno di vivere la vita insieme a Belen, prima che De, come è sua abitudine, arrivasse a infrangere sogni d’amore di uomini sempre scartati dalla bella argentina, che alla fine preferisce sempre il ballerino al resto del mondo., la storia con: “Impossibile frenare il cuore” Ora, a distanza di molti mesi dalla rottura,parla per la prima volta della relazione con Belen e racconta in maniera lucida la storia di una fine annunciata e di come il suo mondo sia iniziato con un nuovo amore, ...

