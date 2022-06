Antonino Spinalbese parla del Grande Fratello Vip e del ritorno di fiamma fra Belen e De Martino (Di mercoledì 22 giugno 2022) Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme (un’altra volta!) e per questo motivo è stato chiesto ad Antonino Spinalbese un commento a riguardo. L’uomo, fra le pagine del settimanale Chi, ha confessato: “Spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare“. Ed è stato proprio il punto di vista sui figli il motivo della rottura fra Antonino e Belen. Se il primo voleva dedicare tutta la propria esistenza in funzione di sua figlia, la seconda voleva far conciliare il ruolo di mamma a quello di donna e lavoratrice. “Due estati fa ho incontrato Belen e mi sono lasciato trasportare, come sempre, dalle emozioni. Anche perché credo che sia impossibile frenare il ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 giugno 2022)Rodriguez e Stefano Desono tornati insieme (un’altra volta!) e per questo motivo è stato chiesto adun commento a riguardo. L’uomo, fra le pagine del settimanale Chi, ha confessato: “Spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare“. Ed è stato proprio il punto di vista sui figli il motivo della rottura fra. Se il primo voleva dedicare tutta la propria esistenza in funzione di sua figlia, la seconda voleva far conciliare il ruolo di mamma a quello di donna e lavoratrice. “Due estati fa ho incontratoe mi sono lasciato trasportare, come sempre, dalle emozioni. Anche perché credo che sia impossibile frenare il ...

Pubblicità

StraNotizie : Antonino Spinalbese parla del Grande Fratello Vip e del ritorno di fiamma fra Belen e De Martino - fanpage : Antonino Spinalbese rivela: 'Sento Belen solo per Luna Mari' - BITCHYFit : Antonino Spinalbese parla del Grande Fratello Vip e del ritorno di fiamma fra Belen e De Martino - zazoomblog : Belen ricatta Antonino Spinalbese i divieti e le condizioni per partecipare al reality - #Belen #ricatta #Antonino… - CorriereCitta : Belen ricatta Antonino Spinalbese i divieti e le condizioni per partecipare al reality -