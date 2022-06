Antonino Spinalbese: “La mia paura è non veder crescere mia figlia tutti i giorni”. E su Belen e De Martino: “A questo punto spero sia per sempre” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Antonino Spinalbese è ormai sotto i riflettori della notorietà, nonostante cerchi di tutelare la propria privacy e si sia liberato dell’ombra di Belén Rodriguez. Una storia d’amore, quella con la modella argentina, frutto di una passione improvvisa, attenuata dalla nascita della piccola Luna Marì e sfumata poi in esigenze differenti, che ne hanno decretato la fine. A distanza di mesi, Spinalbese ne parla con tranquillità in un’intervista al settimanale Chi: “Mi sono fatto trasportare come sempre dalle emozioni, anche perché credo sia impossibile frenare il cuore. Non mi pento di aver seguito questa strada, perché mi ha sempre premiato. So che ogni mia scelta mi porterà a qualcosa di bello. Era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare. Le persone accanto a me erano preoccupate per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022)è ormai sotto i riflettori della notorietà, nonostante cerchi di tutelare la propria privacy e si sia liberato dell’ombra di Belén Rodriguez. Una storia d’amore, quella con la modella argentina, frutto di una passione improvvisa, attenuata dalla nascita della piccola Luna Marì e sfumata poi in esigenze differenti, che ne hanno decretato la fine. A distanza di mesi,ne parla con tranquillità in un’intervista al settimanale Chi: “Mi sono fatto trasportare comedalle emozioni, anche perché credo sia impossibile frenare il cuore. Non mi pento di aver seguito questa strada, perché mi hapremiato. So che ogni mia scelta mi porterà a qualcosa di bello. Era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare. Le persone accanto a me erano preoccupate per ...

