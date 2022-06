Antonino Spinalbese commenta il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino (Di mercoledì 22 giugno 2022) Antonino Spinalbese intervistato da Chi ha commentato il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez, sua ex compagna, e Stefano De Martino Antonino Spinalbese ha commentato il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen. “Spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare”. La loro storia d’amore, quella tra Belen e Antonino, risale a due estati fa. Quando si sono conosciuti e innamorati. Dalla loro relazione è nata Luna Marì. Poi il loro rapporto è naufragato e c’è stato un ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 giugno 2022)intervistato da Chi hato ilditraRodriguez, sua ex compagna, eDehato ilditraDe. “Spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare”. La loro storia d’amore, quella tra, risale a due estati fa. Quando si sono conosciuti e innamorati. Dalla loro relazione è nata Luna Marì. Poi il loro rapporto è naufragato e c’è stato un ...

