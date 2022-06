Angelina Lacour: chi è, età, lavoro, Instagram e vita privata della fidanzata di Sfera Ebbasta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il rapper seguitissimo sui social Sfera Ebbasta è diventato papà. Ed è stato proprio lui, poche ore fa, a pubblicare una foto insieme alla compagna Angelina Lacour e il suo piccolo. Una notizia stupenda per il giovane rapper e la sua fidanzata Angelina, ma conosciamola meglio e scopriamo di più su di lei. View this post on Instagram A post shared by A N G E L I N A (@who.is.Angelina) Angelina Lacour, chi è la fidanzata di Sfera Ebbasta: età e lavoro Angelina Lacour ha origini latine: è nata in Argentina il 31 maggio del 1995 da una famiglia di ‘sportivi’. La mamma ha sempre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il rapper seguitissimo sui socialè diventato papà. Ed è stato proprio lui, poche ore fa, a pubblicare una foto insieme alla compagnae il suo piccolo. Una notizia stupenda per il giovane rapper e la sua, ma conosciamola meglio e scopriamo di più su di lei. View this post onA post shared by A N G E L I N A (@who.is., chi è ladi: età eha origini latine: è nata in Argentina il 31 maggio del 1995 da una famiglia di ‘sportivi’. La mamma ha sempre ...

