Angelina Jolie, la figlia Shiloh scappata di casa: cosa è successo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ancora un momento difficile nella vita privata di Angelina Jolie. Sembra che l’attrice stia avendo più di qualche problema con Shiloh, la ragazzina avuta dall’ex marito Brad Pitt nel 2006. La giovane, come raccontano i media americani, sarebbe stanca delle continue liti dei genitori. Dopo la separazione nel 2016 i noti attori non sono riusciti, infatti, a mantenere un rapporto pacifico, ma sono ancora in causa tra l’affidamento dei figli e la divisione delle varie proprietà. Una guerra dolorosa che dura ormai da anni e di cui Shiloh è davvero stufa. (continua a leggere dopo le foto) Settimane faticose per Angelina Jolie, che non riesce proprio a trovare un punto di incontro con la figlia Shiloh, oggi sedicenne, sfinita dai dissidi tra i suoi ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ancora un momento difficile nella vita privata di. Sembra che l’attrice stia avendo più di qualche problema con, la ragazzina avuta dall’ex marito Brad Pitt nel 2006. La giovane, come raccontano i media americani, sarebbe stanca delle continue liti dei genitori. Dopo la separazione nel 2016 i noti attori non sono riusciti, infatti, a mantenere un rapporto pacifico, ma sono ancora in causa tra l’affidamento dei figli e la divisione delle varie proprietà. Una guerra dolorosa che dura ormai da anni e di cuiè davvero stufa. (continua a leggere dopo le foto) Settimane faticose per, che non riesce proprio a trovare un punto di incontro con la, oggi sedicenne, sfinita dai dissidi tra i suoi ...

repubblica : Il lancio nel vuoto di Angelina Jolie: la star a Rocca Massima per il 'volo dell'angelo' - infoitcultura : Jennifer Lopez, l’amore per sua figlia e quell’aspetto in comune con Angelina Jolie - MiddlingMovies : Gone in 60 Seconds (2000) dir. Dominic Sena Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi 6.5 ? - _Angie_Jolie : RT @repubblica: Il lancio nel vuoto di Angelina Jolie: la star a Rocca Massima per il 'volo dell'angelo' - NadinKomTrikru : immagino le risate che donne come Emma Watson o Angelina Jolie si stanno facendo ?? -