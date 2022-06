Angelina Jolie in crisi: Shiloh è scappata di casa (c’entra Brad Pitt) (Di mercoledì 22 giugno 2022) La fase del conflitto è una tappa quasi obbligata di ogni adolescente, specie se si tratta di una ragazza e del rapporto con la madre. Una fase già di per sé delicata, che diventa ancora più difficile se la mamma e la figlia in questione sono Angelina Jolie e Shiloh Jolie-Pitt. Pare che le due siano ai ferri corti ormai da tempo e che non manchi giorno in cui non si scateni una lite furibonda o uno scontro particolarmente acceso. L’ultimo di questi avrebbe portato addirittura la sedicenne a scappare di casa. Angelina Jolie, perché Shiloh è scappata di casa A rendere conto dei continui litigi tra madre e figlia sono i magazine americani, secondo i quali negli ultimi giorni l’ennesimo conflitto avrebbe ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 giugno 2022) La fase del conflitto è una tappa quasi obbligata di ogni adolescente, specie se si tratta di una ragazza e del rapporto con la madre. Una fase già di per sé delicata, che diventa ancora più difficile se la mamma e la figlia in questione sono. Pare che le due siano ai ferri corti ormai da tempo e che non manchi giorno in cui non si scateni una lite furibonda o uno scontro particolarmente acceso. L’ultimo di questi avrebbe portato addirittura la sedicenne a scappare di, perchédiA rendere conto dei continui litigi tra madre e figlia sono i magazine americani, secondo i quali negli ultimi giorni l’ennesimo conflitto avrebbe ...

