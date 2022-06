Angelica Loredana Anton | il futuro è già iniziato

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Chi èUn marzo felice per la carriera di questa giovane artista., approdata in Italia non molti anni fa ma che già si sta distinguendo per il suo talento in vari campi dello spettacolo e della letteratura. Lo scorso 26 marzo, durante la conduzione del Premio Leone d’oro Alato di L'articolo proviene da Novella 2000.