"Anello debole dell'Occidente, non può fare più niente": la spallata della Meloni per "stendere" il governo Draghi (Di mercoledì 22 giugno 2022) E il giorno dopo lo strappo di Luigi Di Maio, venne il momento dell'affondo di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia passa all'attacco in una conferenza stampa alla Camera, in cui picchia durissimo: "Con franchezza pensavamo di aver visto tutto con lo spettacolo desolante della stesura della risoluzione di maggioranza. Ma ieri siamo andati oltre la desolazione con il primo gruppo di maggioranza che ha fatto harakiri", premette. Secondo la leader di FdI, questa "è la dimostrazione che un governo che ha la pretesa di mettere insieme tutto e il contrario non può fare nulla di buono. Ma questo non ci rallegra. Perché questo spettacolo coinvolge l'Italia e la sua credibilità", rimarca. E ancora, commentando la risoluzione di maggioranza sull'invio di armi all'Ucraina - il punto su ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) E il giorno dopo lo strappo di Luigi Di Maio, venne il momento'affondo di Giorgia. La leader di Fratelli d'Italia passa all'attacco in una conferenza stampa alla Camera, in cui picchia durissimo: "Con franchezza pensavamo di aver visto tutto con lo spettacolo desolantea stesuraa risoluzione di maggioranza. Ma ieri siamo andati oltre la desolazione con il primo gruppo di maggioranza che ha fatto harakiri", premette. Secondo la leader di FdI, questa "è la dimostrazione che unche ha la pretesa di mettere insieme tutto e il contrario non puònulla di buono. Ma questo non ci rallegra. Perché questo spettacolo coinvolge l'Italia e la sua credibilità", rimarca. E ancora, commentando la risoluzione di maggioranza sull'invio di armi all'Ucraina - il punto su ...

