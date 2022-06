Analisi ACQUA in bottiglia | Attenzione | una marca famosissima è di pessima qualità

Leggi su ck12

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Uno studio ha analizzato diverse acque in, per testarne la sicurezza e la. Una nota, anche costosa, è risultatain(Pexels)Fondamentale per il benessere psico-fisico, l’è un acquisto periodico indispensabile in ogni casa e in ogni famiglia. Ognuno ha le proprie esigenze e i propri gusti e, anche se si tratta di un liquido insapore, i più sensibili riescono a percepire le differenze tra unae l’altra. Nonostante l’ecologia consiglia di consumaredal rubinetto per limitare la diffusione di plastica, molte persone non possono farlo per la zona in cui si trovano e consumano abitualmentein. Uno studio ha ...