Amministrative: domenica sala stampa Pd aperta dalle 22 per ballottaggi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - domenica 26 giugno, in occasione delle votazioni per i ballottaggi per le Amministrative, la sala stampa del Partito Democratico aprirà dalle ore 22 nella sede di Via Sant'Andrea delle Fratte 16. Si legge in una nota del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) -26 giugno, in occasione delle votazioni per iper le, ladel Partito Democratico apriràore 22 nella sede di Via Sant'Andrea delle Fratte 16. Si legge in una nota del Pd.

Pubblicità

TV7Benevento : Amministrative: domenica sala stampa Pd aperta dalle 22 per ballottaggi - - senzasinistra : @rosanna66886427 Non so se si vedra’ già’ domenica. Al secondo turno amministrative dici? - Capuaonline : Capua. Amministrative. Proseguono gli incontri nei quartieri di Adolfo Villani con la sua coalizione in vista del b… - patry71 : @StefanoCalaman1 @La_manina__ Hai ragione..Secondo i sondaggi,Italia Morta e' all'1,6%.. Domenica scorsa alle ammin… - AlessiaPotecchi : ??Domenica 26 giugno ai #ballottaggi per le elezioni amministrative nei comuni in provincia di #Milano e sul piano n… -