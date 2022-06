Americani catturati in Ucraina, Mosca apre uno spiraglio nella trattativa: i veterani rischiano la pena di morte (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mosca ha confermato di avere ricevuto un messaggio da Washington riguardo alla sorte dei due veterani dell’esercito americano, catturati mentre combattevano con l’esercito ucraino durante uno scontro a Kharkiv contro le truppe russe e imprigionati con l’accusa di essere mercenari al servizio di Kiev. Un’accusa che può costare ai due la condanna alla pena di morte, come già accaduto per i foreign fighters britannici condannati nel Donbass. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Riabkov, aggiungendo che le autorità russe stanno «discutendo» sulla questione. In precedenza il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, aveva fatto sapere che tra gli Usa e la Russia erano in corso contatti in merito alla vicenda. Riabkov, citato dalla Tass, non ha reso noto il contenuto del messaggio. «Non ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022)ha confermato di avere ricevuto un messaggio da Washington riguardo alla sorte dei duedell’esercito americano,mentre combattevano con l’esercito ucraino durante uno scontro a Kharkiv contro le truppe russe e imprigionati con l’accusa di essere mercenari al servizio di Kiev. Un’accusa che può costare ai due la condanna alladi, come già accaduto per i foreign fighters britannici condannati nel Donbass. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Riabkov, aggiungendo che le autorità russe stanno «discutendo» sulla questione. In precedenza il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, aveva fatto sapere che tra gli Usa e la Russia erano in corso contatti in merito alla vicenda. Riabkov, citato dalla Tass, non ha reso noto il contenuto del messaggio. «Non ...

