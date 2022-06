Amadeus e Giovanna conducono l’incontro di Papa Francesco con le famiglie. Ospiti Il Volo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Amadeus e Giovanna Civitillo Questa gli mancava: Amadeus, che proprio questa settimana ha annunciato con largo anticipo la prima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 ed è impegnato con l’ascolto e la selezione dei brani per la kermesse, condurrà oggi su Rai 1 The Beauty of Family – Festival delle famiglie, appuntamento religioso che vedrà coinvolto il Santo Padre in prima persona. E lo farà insieme alla moglie Giovanna Civitillo, in diretta dalle 18.15. Il decimo Incontro Mondiale delle famiglie si terrà a Roma da oggi fino al 26 giugno e sarà inaugurato proprio dal Festival delle famiglie, evento che si svolgerà questo pomeriggio nell’Aula Paolo VI. Un importante momento sociale e religioso nel quale non mancherà un po’ di spettacolo: Ospiti ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 giugno 2022)Civitillo Questa gli mancava:, che proprio questa settimana ha annunciato con largo anticipo la prima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 ed è impegnato con l’ascolto e la selezione dei brani per la kermesse, condurrà oggi su Rai 1 The Beauty of Family – Festival delle, appuntamento religioso che vedrà coinvolto il Santo Padre in prima persona. E lo farà insieme alla moglieCivitillo, in diretta dalle 18.15. Il decimo Incontro Mondiale dellesi terrà a Roma da oggi fino al 26 giugno e sarà inaugurato proprio dal Festival delle, evento che si svolgerà questo pomeriggio nell’Aula Paolo VI. Un importante momento sociale e religioso nel quale non mancherà un po’ di spettacolo:...

