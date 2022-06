Altro acquisto per il Monza, colpo dal Cagliari: affare da 4,5 milioni di euro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Come confermato da Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo Twitter, è fatta per Cragno al Monza. Era ormai da giorni che la trattativa stava proseguendo bene e ora è arrivata l’ufficialità. Per il Monza si tratta di un colpo fondamentale, che va ad aggiungersi a Ranocchia, per blindare la porta brianzola. Due colpi da 90 considerando che si tratta di una neopromossa. Il condor Galliani non ha perso lo smalto dei bei tempi. I rapporti col Cagliari sembrano idilliaci, il ché potrebbe favorire anche l’arrivo di Joao Pedro. Il Monza avrebbe individuato nell’italo-brasiliano il profilo giusto per guidare l’attacco biancorosso. FOTO: Getty – Cragno Monza L’estremo difensore della Nazionale era destinato a lasciare Cagliari dopo la retrocessione dei sardi, anche se ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 giugno 2022) Come confermato da Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo Twitter, è fatta per Cragno al. Era ormai da giorni che la trattativa stava proseguendo bene e ora è arrivata l’ufficialità. Per ilsi tratta di unfondamentale, che va ad aggiungersi a Ranocchia, per blindare la porta brianzola. Due colpi da 90 considerando che si tratta di una neopromossa. Il condor Galliani non ha perso lo smalto dei bei tempi. I rapporti colsembrano idilliaci, il ché potrebbe favorire anche l’arrivo di Joao Pedro. Ilavrebbe individuato nell’italo-brasiliano il profilo giusto per guidare l’attacco biancorosso. FOTO: Getty – CragnoL’estremo difensore della Nazionale era destinato a lasciaredopo la retrocessione dei sardi, anche se ...

