All’ombra dei Monti Alburni | spettacolo con la Cross Country dei Tre Rifugi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiÈ riuscita nel migliore dei modi la 15°edizione delladei Trea cura della Polisportiva Ottati. I circa 100 partecipanti sono rimasti soddisfatti dell’organizzazione e del contesto in cui si è svolta la gara tra il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e, alle pendici meridionali dei. Il campo di gara era collocato sulo Panormo a quota 1.340 metri sul livello del mare, immerso in uno scenario dominato prevalentemente da boschi secolari di faggio al culmine di unodi sport e natura dove un tempo abitavano i pastori abitavano negli antichi pagliari accanto alla mandrie. Ad imporsi all’attenzione per andare a caccia delle vittorie di categoria Nicolò Corte (Mtb I ...